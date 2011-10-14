В Партии регионов отреагировали на слово "Нахтигаль"

Партия регионов обращается к Генеральной Прокуратуре Украины с просьбой дать правовую оценку переименованию в одном из сел Львовской области улицы в честь воинов батальона «Нахтигаль».

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы ПР.

«Откровенное возмущение вызвало решение депутатов Нежухивского сельского совета от ВО «Свобода» и ВО «Батькивщина» о переименования улицы Мира на улицу Воинов батальона «Нахтигаль» в селе Райлив Львовской области. Эта циничная провокация мгновенно была осуждена со стороны сограждан и международного сообщества», - заявляют в Партии регионов.

«Регионалы» подчеркивают, что «категорически осуждают попытки любых политических сил любым способом пропагандировать такие позорные явления мировой истории, как нацизм».

«Победа в той страшной войне была слишком тяжелой, чтобы закрывать глаза на любые попытки реабилитировать и возвеличить пособников фашистских захватчиков. Мы не имеем никакого права допустить, чтобы улицы наших городов и сел назывались в честь воевавших на стороне нацистов», - говорится в сообщении.

В ПР считают недопустимыми "действия депутатов Нежухивского сельсовета, которые своим провокационным решением наносят ущерб репутации Украины на международной арене», а также призывают украинцев к бдительности в вопросах, касающихся «нашего исторического прошлого».

«Несмотря на безусловное право общины на самоуправление, представители местной власти должны понимать всю полноту ответственности за последствия, которые могут быть вызваны подобными одиозными решениями», - считают «регионалы».

Как сообщал УНИАН, сегодня свое возмущение переименованием улицы Мира на улицу имени Воинов батальона «Нахтигаль» в одном из сел Львовской области высказало Министерство иностранных дел Российской Федерации.

По данным СМИ, недавно сельсовет принял решение о переименовании в селе Райлив Стрыйского района Львовской области улицы Мира в улицу Воинов батальона "Нахтигаль".

Инициировал переименование улицы депутат районного совета, представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Марьян БЕРЕЗДЕЦКИЙ.

Справка УНИАН. В одной из статей, посвященной теме "Нахтигаль", кандидат исторических наук, экс-директор архива Службы безопасности Украины Владимир ВЯТРОВИЧ отмечал, что создание «Нахтигаля» было результатом реализации политики Организации украинских националистов (бандеровцев), направленной на подготовку собственных военных кадров. Договоренности о формировании украинского легиона в немецкой армии были достигнуты на переговорах с военной разведкой — Абвером в феврале 1941 года. Мобилизацией в легион занимались руководители ОУН, которые сформировали его из членов своей организации, проживавших в то время в оккупированной немцами Польше. Мобилизованных оуновцев разделили на две части, которые в украинских документах фигурируют как дружины украинских националистов (группы «Север» и «Юг»), в документах Абвера они получили кодовые названия «Специальный отдел «Нахтигаль» и «Организация Роланд».

Сотрудники «Нахтигаля» проходили обучение в подготовительных лагерях Абвера на территории генерального губернаторства. Завершалась подготовка в военном лагере в Нойгаммере вместе с первым батальоном спецполка абвера «Бранденбург 800». Батальон «Роланд» формировался в Вене, а военная подготовка проходила в учебном лагере «Зауберсдорф».

16 октября 1941 году украинские старшины батальонов «Нахтигаль» и «Роланд» приняли обращение к немецкому командованию и руководству Рейха «Меморандум українського Легіону». В документе содержались требования восстановить провозглашенную независимость Украины, освободить арестованных членов ОУН, обеспечить материально членов семей бойцов Легиона, украинизировать весь командный состав Легиона и направить его на борьбу с большевиками, не требовать от участников Легиона принимать присягу на верность Германии, в случае продолжения службы предоставить возможность каждому бойцу подписать индивидуальный контракт сроком на один год.

Ответом стало переформирование в часть охранной полиции и подписание индивидуальных контрактов на год службы.

Подразделениям «Нахтигаля» в городах было также поручено охранять местную немецкую администрацию. В конце ноября 1942 года во избежание дальнейших потерь офицеры-украинцы решили максимально ограничить активное участие батальона в немецких военных акциях.

1 декабря 1942 года бойцы батальона «Нахтигаль» отказались продлевать контракт с немцами, из-за чего многие из них, особенно старшины, были арестованы. Некоторым, среди них и главному командиру УПА Роману Шухевичу, удалось бежать из-под стражи. Со временем многие воины батальона влились в Украинскую повстанческую армию, где, как хорошо вышколенные солдаты, занимали командные должности.