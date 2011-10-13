Польские эксперты поверили Януковичу и прогнозируют свободу Тимошенко

Польские эксперты считают, что бывший премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО выйдет на свободу к ноябрю по решению апелляционного суда на базе нового законодательства, декриминализирующего статью, по которой ей было выдвинуто обвинение в превышении полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Такое мнение выразили эксперты Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Славомир МАТУШАК и Тадеуш ОЛЬШАНСКИЙ в исследовании „дела Тимошенко”, которым располагает УНИАН.

Аналитики выразили сомнение в том, что Ю.ТИМОШЕНКО будет лишена свободы, отметив, что это привело бы к срыву подписания соглашения об ассоциации Украины между ЕС и к фактической изоляции Киева на Западе.

„Поэтому можно ожидать, что в ближайшие две недели в результате внесения изменений в Уголовный кодекс Юлия ТИМОШЕНКО будет освобождена”, - написали польские эксперты.

Они заметили, что о возможности изменения приговора говорили Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО.

„Изменения должны быть приняты перед планируемым на 20 октября визитом ЯНУКОВИЧА в Брюссель. Такое решение позволит власти сохранить лицо в собственной стране и будет приемлемым для Запада”, - сказано в исследовании.

Аналитики считают, что украинская власть не вносила изменений в Уголовный кодекс, некоторые положения которого остались еще с советских времен, до принятия решения по делу Ю.ТИМОШЕНКО судом первой инстанции для того, чтобы не идти на „немедленные и демонстративные уступки” Европейскому Союзу.

По мнению польских экспертов, приговор и содержание Ю.ТИМОШЕНКО за решеткой свидетельствует о том, что для Партии регионов важнее вопрос сохранения доверия в Украине, чем имиджевые потери на Западе.

Аналитики OSW отметили, что материалы судебного дела не подтвердили вины Ю.ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при подписании газового контракта с Российской Федерацией почти три года назад.

„В сущности, процесс имел политический характер и велся для того, чтобы показать, что Юлия ТИМОШЕНКО, согласившись на невыгодные для Украины условия газовых поставок и транзита на 2009-2019 годы, действовала во вред государству. Такое обвинение, однако, формально не было поставлено”, - заметили эксперты.

Они добавили, что судья назначил Ю.ТИМОШЕНКО минимально возможный срок заключения, поскольку статья Уголовного кодекса (365), по которой ее судили, предусматривает наказание от 7 до 10 лет.

Как сообщал УНИАН, 6 октября Верховная Рада приняла в первом чтении президентский проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)».

8 октября вице-спикер парламента Н.ТОМЕНКО заявил, что фракции оппозиции согласовали общие поправки к законопроекту о декриминализации экономических преступлений, принятие которых снимет политические преследования.

Печерский районный суд Киева 11 октября приговорил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. Согласно решению суда, также на протяжении трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО убытки, нанесенные НАК "Нафтогаз Украины", в размере 1,516 млрд. грн.