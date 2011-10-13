Адвокат Лазаренко набрала в рот воды

Украинский адвокат экс-премьер-министра Павла ЛАЗАРЕНКО Марина ДОВГОПОЛАЯ до получения официальных документов не будет комментировать заявление следователя СБУ о возбуждении против ее подзащитного уголовного дела.

Об этом она заявила УНИАН.

«Я не буду никаких давать комментариев, пока не выясним ситуацию – не получим документ, не изучим его. А слова комментировать не буду», - сказала М.ДОВГОПОЛАЯ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 октября, начальник Главного следственного управления СБУ Иван ДЕРЕВЯНКО заявил, что в отношении бывших премьер-министров Украины Юлии ТИМОШЕНКО и П.ЛАЗАРЕНКО возбуждено уголовное дело за возложение долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

И.ДЕРЕВЯНКО уточнил, что Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом и фактическим владельцем корпорации "Единые энергетические системы Украины", по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Павлом ЛАЗАРЕНКО сделала покушение на растрату средств госбюджета Украины в особо крупных размерах путем возложения на Кабинет министров Украины обязательств частной корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ.

Он отметил, что 405 млн. 500 тыс. дол. - это 3 млрд. 233 млн. 254 тыс. 250 грн.

Также И.ДЕРЕВЯНКО отметил, что украинское законодательство имеет рычаги для реального привлечения к ответственности бывшего премьера П.ЛАЗАРЕНКО.

Справка УНИАН. Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В июне этого года Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не имеет никаких долгов перед Министерством обороны Российской Федерации.

П.ЛАЗАРЕНКО с сентября 1995 года по май 1996 года был первым вице-премьер-министром, а с мая 1996-го по июль 1997-го - премьер-министром Украины.

В феврале 1999 года Верховная Рада лишила П.ЛАЗАРЕНКО депутатской неприкосновенности. В тот же месяц бывшего главу украинского правительства задержали в аэропорту Нью-Йорка с паспортом гражданина Панамы - за попытку незаконного въезда на территорию США. Также власть США предъявила П.ЛАЗАРЕНКО ряд обвинений, в частности, в отмывании денег.

В августе 2006 года суд в Сан-Франциско вынес приговор П.ЛАЗАРЕНКО, приговорив его к 9 годам тюремного заключения и штрафу в сумме 10 млн. дол. Впрочем, П.ЛАЗАРЕНКО не согласен с этим приговором, и продолжает доказывать свою невиновность.