СБУ не теряет надежды усадить Лазаренко на скамью подсудимых

В СБУ заявляют, что украинское законодательство имеет рычаги для реального привлечения к ответственности бывшего премьера Павла ЛАЗАРЕНКО по делу ЕЭСУ вместе с Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, заявил начальник Главного следственного управления СБУ Иван ДЕРЕВЯНКО.

«Привлечение к уголовной ответственности лица, которое в настоящее время находится за пределами Украины (речь идет о П.ЛАЗАРЕНКО – УНИАН) происходит в установленном уголовно-процессуальном порядке», - сказал он.

В частности, по словам И.ДЕРЕВЯНКО, в отношении этого лица «выносится постановление о привлечении к ответственности в качестве обвиняемого. При наличии достаточных оснований материалы могут выделяться в отдельное производство, и лицо будет объявляться в розыск и будет останавливаться производство до его появления на территории Украины».

Как сообщал УНИАН, СБУ возбудила в отношении Ю.ТИМОШЕНКО и П.ЛАЗАРЕНКО уголовное дело за возложение долгов корпорации "Единые энергетические системы Украины" на бюджет Украины.

"Главным следственным управлением СБУ возбуждено уголовное дело в отношении граждан Украины ТИМОШЕНКО и ЛАЗАРЕНКО", - сказал И.ДЕРЕВЯНКО.

Следствие обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в том, что она перевела долг ЕЭСУ перед Минобороны России на сумму 405 млн. 500 тыс. дол. на государственный бюджет Украины.

И.ДЕРЕВЯНКО уточнил, что Ю.ТИМОШЕНКО, будучи президентом и фактическим владельцем корпорации "Единые энергетические системы Украины", по предварительному сговору с бывшим премьер-министром Павлом ЛАЗАРЕНКО покушалась на растрату средств госбюджета Украины в особо крупных размерах путем возложения на Кабинет министров Украины обязательств частной корпорации ЕЭСУ перед Минобороны РФ.

Справка УНИАН. Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В июне этого года Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не имеет никаких долгов перед Министерством обороны Российской Федерации.

П.ЛАЗАРЕНКО с сентября 1995 года по маф 1996 года был первым вице-премьер-министром, а с мая 1996-го по июль 1997-го - премьер-министром Украины.

В феврале 1999 года Верховная Рада лишила П.ЛАЗАРЕНКО депутатской неприкосновенности. В том же месяце бывшего главу украинского правительства задержали в аэропорту Нью-Йорка с паспортом гражданина Панамы - за попытку незаконного въезда на территорию США. Также власть США предъявила П.ЛАЗАРЕНКО ряд обвинений, в частности, в отмывании денег.

В августе 2006 года суд в Сан-Франциско вынес приговор П.ЛАЗАРЕНКО, приговорив его к 9 годам тюремного заключения и штрафа в 10 млн. дол. Впрочем, П.ЛАЗАРЕНКО не согласен с этим приговором и продолжает доказывать свою невиновность.