Януковича не устраивает «пассивное» внедрение его реформ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует от власти Хмельницкой области активнее работать над внедрением в регионе реформ.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом он сказал во время совещания с административно-хозяйственным активом в Каменец-Подольском.

«Я требую от вас намного большей активности. Я хочу, чтобы Хмельницкая область смело шла вперед», – подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к участникам заседания.

Глава государства, в частности, посоветовал местным руководителям активнее сотрудничать с центральными министерствами и ведомствами. По словам В.ЯНУКОВИЧА, речь идет в первую очередь о сотрудничестве в реализации различных пилотных проектов.