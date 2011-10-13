Защита Тимошенко отказалась от помощи российских адвокатов

В Украине «достаточно квалифицированных адвокатов для защиты Юлии Тимошенко в украинских и международных судах». Адвокат бывшего премьер-министра Юрий Сухов отказался от помощи российских коллег. Об этом информирует Зеркало недели.

Он поблагодарил коллег из Гильдии российских адвокатов за готовность защищать Ю.Тимошенко в международных судах, в том числе в Европейском суде.

«Спасибо за поддержку и предлагаемую помощь, однако в деле Ю.Тимошенко больше политики, а не права. В этой связи украинским адвокатам легче ее защищать в национальных судах нашей страны», — отметил Ю.Сухов.

Президент Гильдии российских адвокатов, заслуженный юрист России Гасан Мирзаев заявил сегодня в Москве о готовности российских адвокатов «оказать необходимую юридическую помощь Ю.Тимошенко по защите ее прав в международных судах, в также в Европейском суде по правам человека».

По его словам, российские адвокаты считают, что «приговор ничего общего с правосудием не имеет, а носит явно политический характер».

«Мы надеемся, что вышестоящие судебные инстанции Украины дадут объективную правовую оценку вынесенному приговору», — сказал Г.Мирзаев.

Во вторник Ю.Тимошенко была признана виновной в нарушениях при заключении в 2009 году газовых соглашений с Россией и приговорена к семи годам заключения.