Янукович думает, апелляцию Тимошенко будут рассматривать по новому закону

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ надеется, что апелляционный суд по делу экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО состоится на базе нового уголовного законодательства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на брифинге в Хмельницкой области.

Говоря о политических оценках дела Ю.ТИМОШЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что если бы такая ситуация сложилась в любой другой стране мира, даже самой демократической, то «там бы никто ничего не сказал, рта бы не открыли».

В то же время, по словам В.ЯНУКОВИЧА, Украину рассматривают «под микроскопом».

Президент в который раз заметил, что ему лично не нравится ход дела Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время он добавил, что вскоре будет принято новое уголовное законодательство, также по его словам, по делу Ю.ТИМОШЕНКО состоится апелляционный суд.

«Если до этого будут приняты соответствующие законы, суд их учтет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

«Суд будет рассматривать по тем законам, которые на тот момент будут действовать», - добавил он.