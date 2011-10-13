Тимошенко в СИЗО тайно передавали «малявы» от президентов и премьеров

Среди документов, которые передавали в камеру экс-премьеру Юлии Тимошенко, были записки от двух президентов, двух премьеров и трех министров иностранных дел.

Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на бютовца Григория Немырю.

"Последние несколько месяцев люди, которые посещали Тимошенко в СИЗО, подкладывали в стопки бумаг записочки, написанные рукой, которые на тюремном сленге называются "малявами", - пишет издание.

Оно напоминает, что такими "малявами" обменивались узники времен СССР, которые сворачивали их то в горошины, то в узкие трубочки".

"Но это были не простые "маляви", а записки, которые передавали (Тимошенко) политики из Европы, среди которых были два президенты, два премьеры и три министр иностранных дел", - рассказал Немыря.

"Она читала их и передавала назад, чтобы сотрудники тюрьмы, которые дважды в день осматривают ее камеру, не могли найти их", - рассказала дочь экс-премьера Евгения Карр.

"Они пишут что-то типа "Держитесь духом. Мы с вами и не подведем", - рассказала Карр.

"Это лучше, чем заявления в газетах или в новостях, так как это что-то типа личных обещаний ей, что она не одна", - добавила Евгения.

Она также сказала, что ожидает, что скоро Тимошенко будет освобождена.

"Все сигналы показывают, что перед 20 октября что-то должно случиться. Результат судебного процесса уже является большой ошибкой. Это просто история мести одного человека", - сказала Карр.

Издание напоминает, что 20 октября президент Виктор Янукович должен посетить Брюссель, и некоторые европейские лидеры высказали мнение, что могут отказаться от встреч с ним.

Также Европейский парламент должен рассмотреть резолюцию по Тимошенко на пленарной неделе 24-27 октября.

Украинская правда