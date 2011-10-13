Янукович сегодня на Хмельниччине

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня осуществит рабочую поездку в Хмельницкую область.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, по данным облгосадминистрации, глава государства побывает в Каменец-Подольском на ОАО “Подольский цемент”, где состоится запуск новой линии. Также он посетит Национальный историко-архитектурный заповедник в Каменец-Подольском.