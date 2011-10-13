Янукович сегодня на Хмельниччине
08:51, 13 октября 2011Политика
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В частности в Каменце-Подольском
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня осуществит рабочую поездку в Хмельницкую область.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
Как сообщал УНИАН, по данным облгосадминистрации, глава государства побывает в Каменец-Подольском на ОАО “Подольский цемент”, где состоится запуск новой линии. Также он посетит Национальный историко-архитектурный заповедник в Каменец-Подольском.
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