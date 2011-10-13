Эксперт: приговор Тимошенко толкает Януковича в Таможенный союз

Исполнительный директор Российско-украинского информационного центра Олег БОНДАРЕНКО допускает, что вектор внешней политики Украины может смениться с западного на восточный.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом эксперт сказал на пресс-конференции на тему: «Приговор Тимошенко: последствия для Украины».

По его словам, после осуждения экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО к семи годам лишения свободы возникнут проблемы с заключением соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

«Насколько я знаю, сейчас может продвигаться позиция, которую озвучил депутат от Партии регионов Леонид КОЖАРА и которая состоит в том, что если в соглашении об ассоциации не будет упоминания о перспективах членства Украины в ЕС, то Украина сама скажет, что нам этого не нужно, и выйдет красиво из этой ситуации», - отметил О.БОНДАРЕНКО.

По словам О.БОНДАРЕНКО, можно ожидать форсирования российско-украинских отношений. «Сейчас форсируются переговоры Украины по многим проектам, в которых задействована Россия, в том числе по Таможенному союзу», - сказал он.

Эксперт допускает, что «газовый вопрос» в отношениях между Украиной и РФ может решиться в комплексе с укреплением сотрудничества с Таможенным союзом.

«Я не могу сейчас говорить, может ли вступить Украина до Нового года в Таможенный союз, либо найдет какую-то иную форму сотрудничества, взаимоприемлемую для всех участников Таможенного союза, но, безусловно, какие-то действия в этом направлении ожидать стоит, потому что в этой ситуации Украина не оставила для себя большого выбора», - считает исполнительный директор Российско-украинского информационного центра.

«Нынешний вектор внешней политики Украины может снова смениться с западного на восточный», - добавил О.БОНДАРЕНКО.