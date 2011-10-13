КМСЕ обеспокоен судебными процессами в Украине

Комитет министров Совета Европы (руководящий орган Совета Европы, возглавляемый до ноября этого года Украиной – УНИАН) выразил серьезную озабоченность в связи с приговором бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета Европы, соответствующее заявление было одобрено на заседании Комитета министров.

При этом в заявлении, одобренном консенсусом, также выражается озабоченность в связи с судебными процессами против других представителей оппозиции, и ощущение того, что эти процессы являются политически мотивированными.

В заявлении Комитет министров попросил Генерального секретаря Совета ЕС Торбйорна ЯГЛЕНДА передать эту озабоченность украинским властям, а также продолжить диалог с властями Украины с целью развития независимой судебной системы и имплементации законодательства в соответствии со стандартами Совета Европы.

Как сообщал УНИАН, Комитет министров Сонета Европы состоит из министров иностранных дел стран-членов или постоянных представителей стран-членов при Совете Европы.