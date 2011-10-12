Азаров не видит связи между газовыми переговорами и делом Тимошенко

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ не связывает переговоры с Россией по пересмотру газовых контрактов с судебным делом экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил журналистам на брифинге в Борисполе.

«Для нас этот вопрос чрезвычайно важен, мы его абсолютно ни с чем не связываем, он существует для нас сам по себе, поскольку для нас он является вопросом первостепенной важности», - сказал Н.АЗАРОВ, отвечая на вопрос, может ли осложнить приговор Ю.ТИМОШЕНКО предстоящие переговоры по газу с Россией.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября осудил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам заключения за превышение служебных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. В соответствии с решением суда, в течение трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО ущерб, нанесенный НАК "Нафтогаз Украины", в размере 1,516 млрд. грн.

12 октября министр топлива и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявил, что Украина ведет конструктивный диалог с ОАО «Газпром» по пересмотру газовых контрактов от 2009 года, несмотря на обвинительный приговор бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО по делу о превышении полномочий во время заключения этих документов.

Как отметил сегодня председатель правления ОАО "Газпром" Алексей МИЛЛЕР, первых результатов переговоров с Украиной по соглашениям в газовой сфере не стоит ждать раньше ноября.