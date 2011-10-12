Правительство США призывают заморозить активы властьимущих Украины

Украинский конгрессовый комитет Америки призывает правительство Соединенных Штатов ограничить выдачу виз и заморозить активы действующей власти Украины.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении Комитета, который представляет более миллиона американцев украинского происхождения.

Так, УККА просит правительство США принять необходимые меры для поддержки демократии и прав человека в Украине. «Мы призываем правительство Соединенных Штатов ограничить выдачу виз и заморозить активы действующего антидемократического режима, а также провести слушание в Конгрессе относительно санкций и будущей иностранной помощи правительству Украины», - отмечают в Украинском конгрессовом комитете Америки.

УККА выражает возмущение и решительно осуждает обвинительный приговор экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, объявленный Печерским судом 11 октября.

«Обвинительный приговор 11 октября, которым бывший премьер-министр приговорен к 7 годам лишения свободы и который запрещает ей занимать официальные должности на протяжении трех лет, демонстрирует выборочность и политические мотивы действующего режима, а также не оставляет никаких сомнений в том, что решение суда было вынесено под диктовку власти, чтобы отстранить ведущего оппозиционного политика от участия в следующих выборах», - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что с самого начала Украинский конгрессовый комитет Америки вместе с международным сообществом считал этот процесс предвзятым, не отвечающим международным стандартам, а также выборочным преследованиям оппозиционных политиков и членов бывшего правительства. По их убеждению, этот приговор не только демонстрирует «текущие антидемократические и авторитарные тенденции режима, но и серьезно угрожает европейским устремлением страны, особенно ожидаемой ратификации Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом».

«Использование Президентом ЯНУКОВИЧЕМ уголовного законодательства для собственных политических целей нельзя терпеть», - подчеркивается в заявлении.