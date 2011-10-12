Мирский: уровень демократии в Украине выше, чем во многих странах ЕС

Позиция некоторых депутатов Европейского парламента по делу Юлии Тимошенко является проявлением "полного популизма". Такое мнение в комментарии Укринформу высказал депутат Европарламента Александр Мирский (группа Прогрессивного альянса социалистов и демократов) по результатам обсуждения отношений Украина - ЕС во вторник на заседании парламентского Комитета по иностранным делам.

"Вот именно те, кто не знают фундаментально об Украине, руководствуются эмоциями, они громче всего говорят о правах человека. Больше всего меня сегодня удивил Галер (группа Европейских народных партий. - Ред.), который от имени украинского народа - ему никто таких прав не давал - сказал, что украинский народ не верит в судебную систему Украины, не верит в правительство... Это все популизм. Сегодня на заседании комитета был сплошной популизм", - заявил А.Мирский.

Он высказал убеждение, что подавляющее большинство европарламентариев некомпетентны в украинских делах и оценивают внутренние события в этой стране с позиции других законодательных систем и принципов функционирования правоохранительной и судебной систем.

По словам политика, для обычного европейца и даже некоторых депутатов Европарламента, которые не очень осведомлены об украинских внутренних реалиях, сегодняшняя "картинка" об Украине такова: "Красивую женщину с косой, борца за демократию и справедливость, посадили в тюрьму. При этом клонируются слухи: она заключена не за уголовные действия, а по политическим мотивам".

В то же время А.Мирский выразил уверенность, что правоохранительные и судебные органы Украины имели серьезные основания для открытия уголовного дела, проведения следствия и вынесения реального приговора. "Но это уже никто не принимает во внимание. Обсуждается только "политическая расправа". Очень жаль, что на комитете по иностранным делам Европарламента ведущее внимание обращается на это, а не на другие серьезные, безотлагательные вопросы", - отметил он.

"Все очень просто. От фракции Европейских народных партий есть двое конкретных деятелей: Галер и Эльмар Брок. Последний много лет дружил с Тимошенко и ныне ее защищает. Это правильно. Он обязан делать это. Но с точки зрения европейских процессов это не соответствует принципам. Ведь человека в своем государстве обвиняют в нарушении закона, несанкционированных действиях, которые повлекли ко многомиллиардным убыткам для украинской экономики. Здесь более важной является правда. И депутат должен стоять на этих позициях", - подчеркнул А.Мирский. Депутат выразил сожаление, что во время заседания профильного комитета Европарламента внимание было сосредоточено только на деле Ю.Тимошенко, но не были обсуждены принципиальные вопросы по Соглашению об ассоциации с Украиной.

А.Мирский также высказал мнение, что министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, принявший участие в заседании профильного комитета, вел себя очень уверенно и компетентно. "Без эмоций, он четко и ясно ответил на вопросы, которые ему задавались. МИД Украины в целом сегодня выглядит очень сильно и компетентно. Возможно, ведомству целесообразно было занять более агрессивную позицию и задавать аналогичные вопросы в ответ. Ведь никто не отменял коррупцию в Румынии, Болгарии, в том числе в Латвии, а также в Греции. Каких "успехов" она достигла - мы знаем, когда у члена ЕС исчезло 200 млрд евро...", - отметил европейский политик. По его убеждению, "если говорить об уровне демократии, то она в Украине выше, чем во многих странах ЕС".