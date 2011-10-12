Бойко: приговор Тимошенко не вредит переговорам с Газпромом

Министр топлива и угольной промышленности Юрий БОЙКО заявляет, что Украина ведет конструктивный диалог с ОАО «Газпром» по пересмотру газовых контрактов от 2009 года, несмотря на обвинительный приговор бывшему премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО по делу о превышении полномочий во время заключения этих документов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Мы ведем конструктивный диалог с нашими партнерами из «Газпрома», - сказал Ю.БОЙКО.

При этом он отметил, что не может комментировать вчерашнее заявление премьер-министра России Владимира ПУТИНА, который выразил удивление по поводу обвинительного приговора по делу Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева вчера, 11 октября, осудил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам лишения свободы за превышение служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО 1,516 млрд. грн., в качестве возмещения ущерба, причиненного НАК "Нафтогаз Украины".

В тот же день премьер-министр РФ В.ПУТИН заявил, что не понимает, почему экс-премьер Украины признана виновной и ей вынесен обвинительный приговор.

"Я не очень понимаю, за что ей дали эти семь лет", - сказал В.ПУТИН.

По словам российского премьера, лично Ю.ТИМОШЕНКО ничего не подписывала, газовые соглашения заключались на уровне хозяйствующих субъектов и в полном соответствии с международными нормами и законодательством России и Украины.

Министерство иностранных дел России заявило, что приговор Ю.ТИМОШЕНКО не должен повлиять на выполнение газовых контрактов между РФ и Украиной

Также МИД РФ считает, что Печерский райсуд Киева, рассматривая дело Ю.ТИМОШЕНКО, проигнорировал показания, что газовые контракты оформлены в соответствии с законодательством России и Украины.