Юристам Нафтогаза задали задачу: как забрать у Тимошенко 1,5 миллиарда

Юристы НАК «Нафтогаз Украины» изучают вопросы относительно исполнения решения суда о взыскании с бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО 1,5 млрд. грн. ущерба, причиненного компании.

как взыскать 1,5 млрд. грн. с Ю.ТИМОШЕНКО, которые суд обязал ее выплатить компании в приговоре, объявленном вчера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр топлива и угольной промышленности Юрий БОЙКО сообщил журналистам.

«Еще не рассматривался этот вопрос, потому что это было озвучено только вчера. Наши юристы изучат ситуацию, и мы сделаем соответствующие выводы», - сказал Ю.БОЙКО.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева вчера, 11 октября, осудил Ю.ТИМОШЕНКО к семи годам лишения свободы за превышение служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году. Согласно решению суда также в течение трех лет она не сможет занимать государственные должности.

Кроме того, суд постановил взыскать с Ю.ТИМОШЕНКО 1,516 млрд. грн. в качестве возмещения ущерба, причиненного НАК "Нафтогаз Украины".