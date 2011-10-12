Кармазин: Тимошенко судили по образцу суда над Ходоровским

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Юрий КАРМАЗИН считает, что экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО судили в Печерском райсуде по образцу российского суда над Михаилом ХОДОРКОВСКИМ.

Об этом Ю.КАРМАЗИН заявил в интервью УНИАН, отметив, что «рано или поздно приговор Родиона КИРЕЕВА будет отменен. Вероятнее всего, кассационной инстанцией».

Поскольку, акцентировал народный депутат, «взяв для себя образцом российский суд над ХОДОРКОВСКИМ, украинскими властями не учтено, что глава ЮКОСа имел материальную выгоду с того, что ему инкриминировали, а ТИМОШЕНКО не имела».

«Мне стыдно, что у нас такая судебная система, - добавил Ю.КАРМАЗИН, - стыдно за этот приговор, который может быть обоснованно обжалован в Европейском суде по правам человека. Безусловно, не делает чести украинской власти также то, уже за неделю до его провозглашения было известно о 7-летнем сроке заключения ТИМОШЕНКО и приговор якобы утвержден в Администрации Президента».

По мнению народного депутата, «вынесение приговора ТИМОШЕНКО - это по существу переход от стадии «тихой гражданской войны, в котором находится в последнее время общество, в следующую, более опасную стадию».

«Если же учесть накопившиеся экономические проблемы, к которым правящий режим привел страну, можно предположить, что приговор ТИМОШЕНКО – это также своеобразный сигнал и довесок к завершению власти ЯНУКОВИЧА и Партии регионов с их сателлитами», - подытожил первый заместитель главы Комитета ВР по вопросам правосудия.