Цушко с головой ушел в работу

Сегодня, 23 июля, министр внутренних дел Украины Василий ЦУШКО приступил к исполнению служебных обязанностей.

Которую сообщили УНИАН в ДСО МВД Украины, утром В.ЦУШКО провел рабочую встречу с заместителями министра, а в 9 часов возглавил традиционное оперативное совещание с начальниками служб и подразделений центрального аппарата МВД.

В.ЦУШКО в настоящее время проводит рабочие встречи с руководителями МВД по текущим вопросам жизнедеятельности милицейского ведомства.

В рабочем графике министра предусмотрено участие в заседании Кабинета министров Украины.

В дальнейшем В.ЦУШКО планирует вместе с семьей отбыть в плановый отпуск.

Справка УНИАН. 26 мая В.ЦУШКО был госпитализирован с диагнозом “инфаркт миокарда”. 31 мая в связи с ухудшением состояния здоровья В.ЦУШКО на реанимационном самолете был доставлен в немецкую клинику.

21 июля стало известно, что В.ЦУШКО вернулся в Украину.