Наша Украина направила союзникам секретный вариант соглашения

“Наша Украина” завершила работу над проектом коалиционного соглашения” и предлагает БЮТ и СПУ окончательно согласовать его текст.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе блока, по словам руководителя информационного департамента “Нашей Украины” Татьяны МОКРИДИ, “сегодня же с сопроводительным письмом за подписью председателя Совета партии Романа БЕССМЕРТНОГО “Наша Украина” направила свой проект в БЮТ на имя Юлии ТИМОШЕНКО и в СПУ на имя Александра МОРОЗА”. Т.МОКРИДИ уточнила, что решение о направлении проекта коалиционного соглашения союзникам по коалиции было принято вчера на заседании политсовета блока “Наша Украина”.

“Р.БЕССМЕРТНЫЙ предлагает создать совместную рабочую группу для окончательного согласования всех позиций коалиционного соглашения”, - сообщила руководитель информационного департамента.

“В проекте “Нашей Украины” есть все части, которые должны содержаться в нем согласно подписанному протоколу о намерениях относительно образования коалиции, а именно – преамбула, программа деятельности, регламент и распределение сфер ответственности”, - сообщила Т.МОКРИДИ.

“Наша Украина” также обращается к партнерам по коалиции не обнародовать проект коалиционного соглашения до его окончательного согласования, - заявила Т.МОКРИДИ, - чтобы не сбивать с толку СМИ и общество”.

“Наша Украина” считает, что политикам необходимо отказаться от информационных спекуляций и дешевого самопиара вокруг коалиционного соглашения. Ведь это разочаровывает общество, которое ожидает от союзников по коалиции конкретных шагов, - подчеркнула Т.МОКРИДИ. - Мы должны демонстрировать согласованные действия и командную игру”.

“Наша Украина” предлагает всем партнерам по коалиции выйти на совместную пресс-конференцию с согласованным проектом коалиционного соглашения”, - отметила руководитель информационного департамента “Нашей Украины”.