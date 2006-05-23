Рыбачук не представляет, что он скажет инвесторам

Глава Секретариата Президента Олег РЫБАЧУК утверждает, что Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО беспокоит отсутствие доверия между участниками коалиции.

Такое мнение О.РЫБАЧУК высказал сегодня в интервью газете «День».

«В ближайшее время у Президента будет совещание по деталям коалиционного соглашения. В частности, по экономической составляющей. Президент не понимает, почему затягивается коалиционный процесс. Именно поэтому ЮЩЕНКО стал больше внимания уделять фактору стабилизации коалиции. Он говорит, что никакими уверениями в личной дружбе и любви не заменить фактор отсутствия доверия между участниками коалиции», - сказал О.РЫБАЧУК.

По его словам, В.ЮЩЕНКО требует от участников переговорного процесса создания механизма прочности коалиции. «Вошедшим в коалицию политическим силам следует взять на себя серьезные обязательства. Чем больше будет неурегулированных вещей, тем быстрее появится угроза развала коалиции. А проблемы есть. К примеру, вопрос собственности. Во вторник в Лондоне я буду открывать второй Украинский инвестиционный саммит. Первый вопрос инвесторов несложно спрогнозировать: что у нас происходит? Реприватизация: будет или нет? А ведь такие коллизии или разногласия не могут возникать в коалиции априори. Ведь есть еще не менее 15-20 дискуссионных тем общенационального значения. Это европейская и евроатлантическая интеграция и вопрос Единой поместной церкви, вопрос продажи земли, эффективности работы банковской системы и т.д.», - пояснил он.

Руководитель Секретариата утверждает, что В.ЮЩЕНКО хочет «видеть ответы на вопросы, которые разъединяют». «Он (Президент - УНИАН) хочет честного диалога с обществом. Чтобы обязательства выносились на публику. Чтобы не было никаких «пактов Молотова-Риббентропа». И он это сделает. Все это и есть гарантия стабильности коалиции. Коалиция должна помнить: она работает не на Президента, а на будущее страны. А чтобы реагировать на вызовы времени, стране нужно выйти уже из старой предвыборной риторики», - подчеркнул О.РЫБАЧУК.

«Президент даже знает, каким будет правительство. ЮЩЕНКО концептуально, без фамилий, видит его состав. Он видит премьера. Но говорит о том, что у него есть 15 дней для того, чтобы выслать премьеру свои требования. Но пока он выставляет требования к коалиции», - отметил руководитель Секретариата Президента Украины.