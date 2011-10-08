Адвокат: Мельниченко узнал, что его хотят убрать, и залег на дно

Бывший майор госохраны Николай Мельниченко исчез, и связи с ним нет. Об этом сообщил его адвокат Николай Недилько, сообщают Подробности со ссылкой на газету "Сегодня".

По версии защитника, исчезновение может быть связано с угрозами жизни и здоровью не только Мельниченко, но и его ближайшему окружению, которые имели место в конце сентября.

"Сам Николай получил несколько серьезных предупреждений о том, что его хотят убрать, и эти сообщения не были лишены оснований", - говорит Недилько.

"Он стал замечать за собой наружное наблюдение, причем слежка вызывающе демонстративная, наглая, "топтуны" и не думали прятаться. Мельниченко сообщил в милицию, но ему сказали, что таких номеров в базе данных нет и они якобы краденые", - рассказал адвокат.

"Рядом с домом, где живет Николай, было найдено взрывное устройство, закамуфлированное под старый радиоприемник. Кто его там установил, тоже осталось загадкой", - отметил Недилько.

На автомобиле адвоката, по его словам, обнаружены корпуса двух электронных радиомаячков, прикрепленных с помощью магнитов. Прокололи колеса в машине другого адвоката, Павла Сычева.

"Все это очень настораживало и вызывало оправданное беспокойство Мельниченко. Он подал заявление в Генпрокуратуру, но хода ему не дали", - сказал Недилько.

Он расценивает эти события как попытку давления на Мельниченко в контексте "дела Кучмы".

"Чем ближе суд, тем больше давление на Николая. У нас есть информация, что Мельниченко могут устранить двумя способами: инсценировав убийство, по одной версии, как месть васильковских террористов, которых он активно разоблачал, а по другой — как суицид, использовав уже накатанную схему, как было с экс-главой МВД Юрием Кравченко, стрелявшего в себя дважды", - сказал адвокат.

"На всякий случай заявляю - Николай не носит с собой никакого оружия и даже на короткое время старается не оставаться один, даже ночью", - добавил он.

Где сейчас его подзащитный, в Украине или за ее пределами, Недилько не знает.

"Если бы Николай не являлся к следователю и игнорировал повестки, его объявили бы в розыск, но нас никуда не вызывали", - отметил адвокат.

По данным источника "Сегодня" из окружения экс-майора, он находится в Западной Европе.