В НУ считают, что 1,5 года - достаточный срок, чтобы спросить с Могилева

Председатель политсовета «Нашей Украины» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО считает, что министр внутренних дел должен нести ответственность за состояние дел в милиции, ведь за полтора года он имел достаточно возможностей изменить ситуацию.

Об этом В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявил в прямом эфире программы «Шустер-Live» на Первом Национальном, сообщает пресс-служба партии.

«Министр уже полтора года в должности. Еще в первый месяц можно было дать указание - прекратить карательные меры милиции против граждан и бизнесменов. Если за полтора года такого указания не было - мы готовы помочь как оппозиция », - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он также считает, что среди приоритетных дел должно быть возобновление для участковых инспекторов полного финансирования и направления на эти цели 50 тысяч резерва. «Это нужно для защиты людей на земле, в селах, для борьбы против аптек, торгующих трамадолом в городах, где живут наши дети, против наркопритонов. Их знают все жители, но когда звонят 02 - не получают никакой реакции », - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Кроме того, политик убежден, что необходимо было обеспечить приоритетное финансирование уголовной милиции и спецподразделений для усиления борьбы с криминалом, а также наладить борьбу с коррупцией в милицейских рядах.

«Нельзя допускать ситуации, когда студенты гибнут в милиции, когда милиция стоит с дубинками против мирных жителей. Правоохранительные органы должны не пытать, а защищать людей », - подчеркнул В.НАЛИВАЙЧЕНКО