Комиссар СЕ: дело Тимошенко не оправдывает ее задержания

Комиссар Совета Европы по правам человека Томас ХАММАРБЕРГ считает, что обвинения, выдвинутые экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и другим бывшим чиновникам, не оправдывают применения против них такой меры пресечения, как арест.

Об этом Т.ХАММАРБЕРГ заявил в эксклюзивном интервью собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

"Когда речь идет о четырех судебных процессах (против Ю.ТИМОШЕНКО, бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, бывшего и.о. министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО и бывшего первого заместителя министра юстиции Евгения КОРНИЙЧУКА – УНИАН), для меня как для наблюдателя за правами человека они затрагивают вопрос досудебного задержания. Я не вижу, что вид обвинений, выдвинутых против них, мог бы оправдать содержание их в заключении на такой период времени - он уже достаточно длительный", - сказал Т.ХАММАРБЕРГ.

По его мнению, это может свидетельствовать об определенном злоупотреблении мерой досудебного задержания в этих случаях. "Обвинения против нее и других людей в этой категории не должны были бы рассматриваться как действия, ведущие к уголовному наказанию в европейских странах сегодня", - добавил он.

Комиссар СЕ по правам человека считает "очень специфическим" Уголовный кодекс Украины. "Он, среди прочих преступлений, содержит и наказание за политические решения. Таким образом, первая проблема, которую я вижу, и почему я удивлен, что этот старый Уголовный кодекс не был изменен раньше для того, чтобы отличить преступления от политических шагов и решений, которые должны решаться в рамках политического процесса: в парламенте, на выборах и так далее", - убежден он.

"Я знаю, что это - общая проблема в Украине, когда слишком часто используются возможности досудебного задержания, и это очень печально, потому что есть принцип презумпции невиновности. Этот принцип предусматривает, что пока вина не доказана, к человеку должны относиться, как к невиновному. То, как используется задержание в этих случаях, создает атмосферу наказания, которой стоило бы избегать", - считает Т.ХАММАРБЕРГ.

Кроме того, по его мнению, все задержанные экс-чиновники не получили надлежащей медицинской помощи в следственном изоляторе. "Я думаю, что было недостаточно заботы о состоянии здоровья, если говорить об этих конкретных случаях. Прежде всего, это касается бывшего министра внутренних дел ЛУЦЕНКО и бывшего исполняющего обязанности министра обороны ИВАЩЕНКО. В обоих случаях, как я слышал, есть большая обеспокоенность за их состояние здоровья, и была дискуссия о том, могли ли они пользоваться услугами своих врачей, или должна быть другая система. Это очень печально. Особенно во время досудебного задержания нужно абсолютно заботиться о здоровье задержанных. И я думаю, это еще одна причина, почему они не должны находиться в заключении", - отметил комиссар Совета Европы по правам человека.