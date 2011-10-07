Экс-помощника Луценко просили суду повторить то, что говорил на допросах

Бывший помощник экс-министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО Валерий МЕЛЬНИК утверждает, что после допросов в Генеральной прокуратуре ему кто-то звонил по телефону и просил дать в суде те же показания, которые он предоставлял в ходе досудебного следствия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетель заявил сегодня на допросе в ходе заседания Печерского районного суда Киева.

«Мне были два телефонных звонка. Мне сказали, что Вы должны сказать то, что говорили на допросах», - сказал В.МЕЛЬНИК.

В то же время он заметил, что не знает, кто именно звонил, но звонили с того же служебного номера, с которого раньше ему звонили с просьбой явиться на допрос.

Также свидетель сказал, что он сможет в случае необходимости распознать голос человека, звонившего ему по телефону.