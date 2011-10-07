БЮТ анонсировал «кровопролитие» с участием нардепов и милиции

Фракция «БЮТ-Батьківщина» заявляет о возможном избиении народных депутатов во время заседания Печерского райсуда Киева 11 октября, на котором будет объявлен приговор экс-премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

С соответствующим заявлением с парламентской трибуны выступил председатель фракции Иван КИРИЛЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Батьківщина».

Он напомнил, что профильный комитет парламента рассмотрел вопрос присутствия народных депутатов на заседании суда. В ответе комитета говорится, что народный депутат в соответствии с Конституцией и законом о статусе народного депутата при предъявлении удостоверения народного депутата пользуется правом беспрепятственно посещать органы государственной власти, местного самоуправления, а также правом беспрепятственного доступа на все предприятия, учреждения и организации, расположенные на территории Украины.

И.КИРИЛЕНКО заявил, что пользуясь настоящим документом, все депутаты - члены фракции «БЮТ-Батьківщина» - 11 октября пойдут в Печерский суд, где должен быть объявлен приговор Ю.ТИМОШЕНКО.

Председатель фракции сообщил, что депутаты готовы к тому, что милиция будет препятствовать им. «Мы ожидаем, что, к сожалению, и кровопролитие может быть», - добавил И.КИРИЛЕНКО.

Он также отметил, что «если такая ситуация произойдет, то о Верховную Раду вытрут не просто ноги, а вытрут окровавленные дубинки».