В ОБСЕ тоже хотят знать имена заказчиков убийства Гонгадзе

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Дунья МИЯТОВИЧ призывает власть Украины обеспечить полную прозрачность в судебном процессе по обвинению экс-генерала МВД Алексея ПУКАЧА в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Соответствующее заявление Д.МИЯТОВИЧ обнародовано на официальном сайте Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

"К сожалению, возобновившийся сегодня процесс остается закрытым для СМИ. Это вызывает озабоченность степенью его прозрачности. В письме украинским властям 13 сентября я подчеркнула важность свободного освещения этого "дела десятилетия". Все обстоятельства, связанные с жестоким убийством Георгия Гонгадзе, должны быть обнародованы, а причастность к нему официальных лиц не должна скрываться под предлогом секретности", - цитирует сайт слова Д.МИЯТОВИЧ.

По ее мнению, публичность процесса будет способствовать повышению доверия общества результатам расследования дела Г.Гонгадзе. "Я допускаю, что некоторые секретные материалы судебного дела, относящиеся к вопросам национальной безопасности, требуют конфиденциальности. Однако бесплодные усилия последнего десятилетия по поиску заказчиков данного убийства требуют от суда на этом заключительном этапе максимальной открытости, чтобы его результатам можно было доверять", – говорится в заявлении Д.МИЯТОВИЧ.

Представитель ОБСЕ подчеркнула, что только гласная и решительная реакция со стороны правительств на насилие в отношении журналистов, имеющая результатом предание суду исполнителей и заказчиков, могла бы освободить СМИ от боязни освещения острых вопросов, представляющих общественный интерес.