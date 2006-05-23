У Еханурова две проблемы: социалисты в правительстве и «регионалы» в оппозиции

Премьер-министр Украины Юрий ЕХАНУРОВ заявляет, что министры – члены Соцпартии являются профессионалами, однако с ними довольно трудно договариваться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в эфире радио “Эра”. “Это профессиональные люди, но есть проблема отношений”, - сказал премьер.

Ю.ЕХАНУРОВ выразил сожаление, что в украинской политике довольно распространен принцип: “Я во власть пойду, но так, чтобы не отвечать”.

В то же время, по словам премьера, в результате “безумных дискуссий” правительство все равно принимает на каждом заседании с полсотни решений.

Как известно, в правительстве работают три социалиста: министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, министр образования и науки Станислав НИКОЛАЕНКО, министр агрополитики Александр БАРАНОВСКИЙ. Еще один представитель Соцпартии – Валентина СЕМЕНЮК – возглавляет Фонд государственного имущества Украины.

В то же время, Ехануров подчеркивает, что не хочет видеть Партию регионов в оппозиции

«Будет очень тяжело работать, когда в парламенте 186 депутатов будут работать против», - сказал премьер.

Ю.ЕХАНУРОВ отметил, что для спокойной работы и проведения серьезных реформ в экономике было бы очень хорошо сделать так, чтобы в течение 3,5 следующих лет Украина жила без выборов.

Премьер также подчеркнул, что Партия регионов представляет значительную часть украинского общества. «В конце концов, ну, постреляли друг друга, но все мы украинцы», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ.