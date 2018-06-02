Декриминализация для Тимошенко: не говори «гоп»?

Сегодня, когда парламентское большинство поставило на рассмотрение президентский законопроект 9221 о декриминализации экономических преступлений (это первый этап для освобождения Юлии Тимошенко), у нас в редакции завязался спор. Одни журналисты говорили, что это плохая донецкая привычка - сначала создать проблему (посадить Тимошенко и продемонстрировать целому миру наше «продажное» судопроизводство), а затем выпустить (спешно внеся изменения в УК). И никакого позитива, кроме личной свободы Тимошенко, там не видели. Другие говорили, что способность Президента выпустить политического оппонента выглядит первой его попыткой преодолеть собственную жизненную конституцию. Пусть совершенно донецкую конституцию (которая включает месть политическому врагу), но все же это поступок – пойти на шаг, который оставляет наше государство в кругу относительно стабильных и европейски ориентированных (последнее невозможно, пока Тимошенко сидит)…

Парламент дал зеленый свет законопроекту 9221, цель которого «гуманизация существующих в законодательстве Украины санкций за совершение уголовных правонарушений в сфере экономики и хозяйственной деятельности».

По крайней мере, так пишется в сопроводительной записке Андрея Портнова. Андрей Портнов – глава управления Администрации Президента по вопросам судопроизводства, советник Президента, которого в юридических кругах считают движителем карьеры судьи Родиона Киреева. Напомним, что еще три законопроекта по декриминализации авторства Геннадия Москаля, Арсения Яценюка и Вячеслава Кириленко были отклонены. Сценарий освобождения Тимошенко через отмену статьи в УК был описан многократно. Шаг первый. Президент вносит законопроект, которым смягчает экономические преступления...

Законопроектом 9221 за совершение преступлений в хозяйственной сфере вместо наказания в виде лишения свободы предлагается ввести санкцию в виде штрафа. Штраф может быть заменен судом на другое наказание лишь в случае его неуплаты в срок, установленный судебным решением. Документ отменяет уголовную ответственность за те деяния в сфере хозяйственной деятельности, которые на сегодня потеряли признаки повышенной общественной опасности. Также предлагается установить, что взятие под стражу не может быть применено к ранее несудимому лицу, которое подозревается или обвиняется в совершении преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, за исключением случаев, когда оно скрывается от органов следствия или препятствует расследованию дела.

Как видим, полная гуманизация. Мнения экспертов по поводу этого законопроекта разделились. Адвокаты, которые специализируются на таких делах, рассказали нам, что невзирая на политическую цель (освободить Тимошенко) он очень полезен.

В то же время Геннадий Москаль, автор одного из альтерантивних законопроектов, довольно критично настроен по отношению к этой президентской инициативе. "По 90% этих статей, которые они декриминализуют, за годы независимости не возбуждалось уголовных дел. Людей по тем статьям массово не осуждали. Ну, освобождают от ответственности за незаконное открытие валютных счетов. А вы попросите нардепов вывернуть карманы и увидите, что у них банковские карточки лишь иностранных банков. Так они себя и освобождают от ответственности", - комментирует нардеп.

"Декриминализуют статьи за контрабанду, за фальсификат и выпуск недоброкачественной продукции. Не знаю, стоит ли это декриминализировать, потому что мы - страна фальсификата. Мы фактически легализуем контрафакт. В этой же стране только сало нельзя подделать, все остальные подделывают. Это создание иллюзии декриминализации криминального судопроизводства. Я послал запрос в департамент исполнения наказаний. Думаю, после принятия закона выпустят из мест лишения свободы около пятидесяти людей. А вообще многие из этих статей только вошли в новый закон относительно противодействия коррупции, а теперь их декриминализируют через полгода после принятия», - говорит Москаль. Политик не верит, что по данному законму можно освободить Юлию Тимошенко и Юрия Луценко.

Впрочем, адвокат Тимошенко Александр Плахотнюк и другие нардепы БЮТ считают , что если во втором чтении по предложению оппозиции будет отменена уголовная ответственность по ст. 364 и 365УКК (по которым судят Тимошенко), то экс-премьер будет освобождена. Это, собственно, и есть второй шаг операции «освобождение». Плахотнюк напомнил, что Киреев назвал лишь ориентировочную дату судебного заседания, когда зачитают приговор, - 11 октября. По мнению адвоката, «ориентировочно» называют обычно дату, когда суд должен состояться на протяжении двух-трех дней. Такая большая пауза, которую взял Киреев - от последнего заседания до начала оглашения приговора – да еще с отсутствием четкой даты, свидетельствует, что судья ожидает какого-то решения.

Источники УНИАН в парламенте утверждают, что до сих пор нет четкого «расписания» по датам, когда именно законопроект будет рассматриваться во втором чтении, после которого статью Тимошенко «декриминалузируют». Также неизвестно четко, когда состоится следующее судебное заседание. Информацию о «расписании» освобождения по датам наши собеседники считают, скорее, желательным сценарием, чтобы успокоить Европу, и попыткой дополнительно мотивировать главу государства.

Нам говорили, что даже приказ на голосование за то, чтобы лишь поставить в порядок дневной законопроект 9221, был получен в среду утром.

В действительности, освобождение Тимошенко невзирая на настояние Европы и на якобы решенный, расписанный по шагам сценарий, и дальше остается предметом борьбы. Но борьбы не двух групп из окружения Президента. Хоть, и говорят, что есть лица, в числе которых якобы Андрей Портнов, которые подогревают желание Президента видеть Тимошенко в тюрьме. Но это решение - скорее, результат борьбы Президента с самим собой, потому что и в дальнейшем вопрос Тимошенко, как утверждают источники, вызывает у лидера государства нападения гнева и, скажем так, эмоциональной несдержанности. Борьба с самим собой и с собственной жизненной конституцией - это всегда наиболее болезненно. Потому подождем с выводами.

Маша Мищенко