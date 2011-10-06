Оппозиция видит, что власть навязывает народу уличный разговор

В партии «Батькивщина» считают, что в Украине начинается глубокий политический кризис.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня во время круглого стола в Институте Горшенина народный депутат, член фракции "БЮТ-Батькивщина" Игорь ГРЫНИВ.

Говоря о законопроектах о выборах народных депутатов, И.ГРЫНИВ отметил: «Мне бы хотелось построить такую систему, где можно было бы создавать открытые партийные списки. Просто ни в одной стране мира пока этого не удалось. Если Украина будет первой страной, которой это удастся, я буду за нее действительно рад».

Он отметил, что в других странах открытые списки являются определенным подвидом мажоритарной системы, или же эти списки являются региональными.

Как считает депутат, существование такой системы выборов в той или другой стране обусловлено ее историческими особенностями.

«Украина находится в глубоком не только экономическом, но и политическом кризисе. Мне кажется, что этот кризис из разряда таких, которые Украина уже дважды переживала (в 1991 и 2004 годах – УНИАН). У меня создается впечатление, что власть почему-то очень заинтересована в эскалации ситуации и попытке навязать Украине так называемый уличный разговор. Потому что из любого кризиса всегда можно выйти на выборах», - отметил И.ГРЫНИВ.

По его мнению, эффективность власти зависит от политического и культурного уровня людей, которые эту власть избирают.

С точкой зрения о развертывании политического кризиса в Украине не согласился народный депутат от Партии регионов Дмитрий ШПЕНОВ. В частности, он отметил, что рассмотрение законопроектов о выборах в парламент за год до проведения этих выборов свидетельствует о том, что правила игры впервые в истории Украины устанавливаются задолго до избирательной кампании.

В свою очередь, народный депутат от НУ-НС Андрей ПАРУБИЙ высказался за поддержку открытых списков на выборах в парламент. «Украина уже прошла эксперименты и с системой мажоритарной, и с системой пропорциональной, и с закрытыми списками. В действительности все политические силы демонстрируют желание того, чтобы продолжать совершенствовать политическую систему и перейти к избирательной системе пропорциональной, но с региональными открытыми списками, когда гражданин будет избирать не только ту или другую политическую силу, а еще и определенного кандидата от нее», - сказал А.ПАРУБИЙ.