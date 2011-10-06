Могилев объявил «высшей ценностью» жизни бойцов спецподразделений

Заключения служебной проверки относительно проведения спецоперации по задержанию вооруженных злоумышленников в Одессе почти готовы.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, об этом сказал министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЕВ на совещании руководителей подразделений специального назначения «Сокол» и «Беркут» ГУМВД-УМВД Украины в областях, а также спецподразделения «Омега» Внутренних войск.

По словам министра, по результатам проверки будут сделаны соответствующие заключения, однако уже сейчас видно, что много чего необходимо менять. В первую очередь это касается ведомственной нормативной базы, которая регламентирует вопрос комплектования, материально-технического обеспечения и подготовки специалистов для подразделений специального назначения.

По мнению министра, нужно отходить от практики использования возможностей спецподразделений не по прямому назначению, превратив их, так сказать, в «элитную ППС». Основной функцией таких подразделений должно стать проведение в случае необходимости спецопераций по обезвреживанию вооруженных злоумышленников.

А.МОГИЛЕВ отметил, что в ближайшее время будут решаться не только проблемы материального плана, которые возникли и существуют уже несколько лет подряд, но и вопросы качественной подготовки специалистов подразделений специального назначения. С этой целью будет изменена сама система этой подготовки, основное внимание будет уделено практической работе. Кроме того, будет осуществляться обмен опытом с соседними странами, в частности – со специалистами аналогичных подразделений МВД Российской Федерации.

Министр обратился к присутствующим руководителям с просьбой предоставить свои предложения относительно качественной и современной оснастки возглавляемых ими практических подразделений. Эти предложения будут должным образом изучены и проанализированы, а по результатам этой работы будет проводиться обеспечение подразделений спецназначения всем необходимым для выполнения поставленных перед ними задач, заверил А.МОГИЛЕВ.

«Я хочу, чтобы каждый понял, что самой ценной является жизнь наших сотрудников. Очень жаль, что эти проблемы приходится поднимать на крови погибших товарищей. Впрочем, необходимо, чтобы они были решены в ближайшее время. От этого прямо зависит обеспечение правопорядка в стране», – подчеркнул А.МОГИЛЕВ.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области ночью 30 сентября во время задержания преступников в перестрелке погибло двое правоохранителей, еще четверо были ранены. Однако злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия.

1 октября их местонахождение было установлено, и в Одессе началась спецоперация по задержанию, в ходе которой милиционеры ликвидировали двух подозреваемых, третьему удалось скрыться.