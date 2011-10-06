Ефремов: ПР против изменений к закону «под одного человека»

Фракция Партии регионов категорически против внесения изменений в законодательство, в том числе уголовное, «под одного человека».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер фракции ПР Александр ЕФРЕМОВ, отвечая на вопрос журналистов, будет ли фракция голосовать за декриминализацию статьи 365 Уголовного кодекса Украины, по которой выдвинуты обвинения экс-премьеру Юлии ТИМОШЕНКО.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что «мы хотели бы системно работать в этом направлении, а здесь, к сожалению, пока системной работы не получается». По его словам, «заставить кого-то проголосовать в зале практически невозможно». Решения принимаются народными депутатами Украины, добавил он.

А.ЕФРЕМОВ сообщил, что президентский законопроект о гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности планируется рассмотреть в 16.00 на вечернем заседании.

Как сообщалось, президентский законопроект предусматривает лишь декриминализацию хозяйственных преступлений, тогда как оппозиция настаивает на выводе из-под уголовной ответственности преступлений, подпадающих под действие 364 и 365 статьи Уголовного кодекса, по которым, в частности, судят экс-премьера Ю.ТИМОШЕНКО и экс-главу МВД Юрия ЛУЦЕНКО.

Накануне законопроекты от оппозиции, в которых предлагалось упразднить эти статьи, депутаты не включили в повестку дня ВР.