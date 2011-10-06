Грандиозное празднование 9-летия радиостанции Kiss FM

В субботу, 8 октября, в столичном Международном выставочном центре состоится громкое празднование 9-летия ведущей танцевальной радиостанции Украины – Kiss FM.

Этот музыкальный фестиваль откроет новый сезон танцевальных событий 2011-2012 и соберет порядка 8000 гостей. За его организацией стоит компания VIRUS Music, известная такими проектами как Sensation, Global Gathering, Godskitchen, Супердискотэка 90-х, Пиратская Станция и др.

Итак, лайн-ап праздника состоит из восьми артистов, представляющих четырех страны. Они широко известны не только как популярные диджеи. Все они – известные музыканты, треки которых звучат на всех континентах!

ATB, Lange, W&W, Mark Eteson, Josh Gallahan, Susana (Live), Omnia, IRA’!

Празднование начнется в субботу в 20.00 и будет продолжаться до 6.00 утра воскресенья.

Стоимость билетов:

Стандарт - 249 грн.

VIP - 399 грн.

Официальный сайт события здесь.