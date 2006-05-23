Головатый собирается совсем отменить паспорта

Министр юстиции Сергей ГОЛОВАТЫЙ выступает за замену внутренних паспортов на удостоверения гражданина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам после встречи с представителями Европейской бизнес-ассоциации в Киеве.

Он отметил, что соответствующие изменения могут произойти после принятия закона Верховной Радой.

По словам С.ГОЛОВАТОГО, Минюст разработал такой закон и он внесен на рассмотрение Кабинета Министров.

«Должно быть просто удостоверение гражданина «с соответствующей базой данных», считает министр. Никаких паспортов, никаких прописок и других вещей не должно быть, добавил он.