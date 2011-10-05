Эксперт не верит, что ассоциация с ЕС заработает в ближайшие годы

Заместитель генерального директора Украинского центра экономических и политических исследований им. Разумкова Валерий ЧАЛЫЙ прогнозирует, что соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС в ближайшие годы не начнет действовать.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он выразил на круглом столе на тему: «Украина-ЕС: что дальше?», организованном Институтом Горшенина.

«Я, конечно, поддерживаю скорейшее не только парафирование, подписание, но и введение в действие соглашения об ассоциации. Ее имплементация может помочь решить внутренние вопросы, но, откровенно говоря, я уже не верю, что этот документ станет действующим в ближайшие годы», - сказал он.

По мнению В.ЧАЛОГО, соглашение может быть парафировано в декабре этого года, а его подписание может состояться уже после парламентских выборов в Украине. «Мы можем иметь зону свободной торговли с 2013 года, но автоматической ратификации соглашения в национальных парламентах не будет», - добавил он.

В.ЧАЛЫЙ также считает, что саммит «Восточного партнерства» в Варшаве был «промежуточным событием», и следующая встреча на высшем уровне состоится в октябре, вероятно, после объявления судебного решения по делу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, запланированного на 11 октября. «Думаю, что там как раз и будут подводиться все итоги», - сказал В.ЧАЛЫЙ.

По убеждению эксперта, новый климат отношений Украины с ЕС будет зависеть от многих внутриполитических решений.

Он также отметил, что в ЕС, особенно в западной части Евросоюза, есть усталость от Украины.

В.ЧАЛЫЙ также отметил, что на сегодняшний день в Украине нет внутренней стратегии интеграции в ЕС. «Я вообще не знаю, с какими планами Украина идет в Европу. Сейчас у нас есть соглашение о партнерстве и сотрудничестве, и мы ведем тяжелые переговоры по многим новым соглашениям, а вот собственной внутренней, целостной стратегии у нас нет, а, следовательно, нет понимания, как связаны внутренняя политика и внешняя», - добавил он.