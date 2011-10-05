Табачника с Красной площади «отправили в космос»

Активисты общественной инициативы «Обновление страны» проводят в Украине акции в поддержку протестных студенческих движений за отставку министра образования и науки, молодежи и спорта Дмитрия ТАБАЧНИКА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Обновления страны», акции проходят сегодня, 5 октября, в Харькове, Луганске, Чернигове и Сумах.

В частности, акция против Д.ТАБАЧНИКА в Луганске состоялась в виде театрализованного действа, во время которого активисты «ОС» метлой вымели куклу-министра на мусорник.

«ТАБАЧНИК не справляется со своей работой в должности министра образования, именно поэтому мы решили отправить его на мусорник», - прокомментировал мероприятие координатор «Обновления страны» в Луганске Александр НИКАНОРОВ.

В Сумах активисты «ОС» поставили флип-чарт возле Сумского государственного университета и призвали всех желающих студентов выразить свое мнение о деятельности министра-украинофоба.

В Харькове акция «Вчера историк был против истории, сегодня – история против историка» началась в 16.00 возле памятника Шевченко. Организаторы проведут перфоманс с участием студентов и известных украинских «исторических фигур», которые «вынесут приговор министру ТАБАЧНИКУ за ложь, переписывание истории Украины, ксенофобские книги и другое».

Также импровизированного министра образования, привязанного к воздушному шару, отпустят сегодня в небо Черниговщины. Мероприятие проходит на Красной площади. Активисты «ОС» объясняют, что «украинской земле не нужен такой министр, как ТАБАЧНИК, поэтому они решили отправить его в космос».

«Наша организация сегодняшними акциями поддерживает требования студентов о снятии с должности министра образования и науки, молодежи и спорта Д.ТАБАЧНИКА который всеми своими действиями пытается вернуть образование к советским стандартам и помешать его нормальному функционированию. Закрытие школ, уменьшение количества уроков родного языка в начальных классах, превращение студенческого самоуправления в дополнение к администрации вузов, переписывание истории в угоду другому государству - так делали оккупанты, придя на нашу землю в 1941 году, и так же действует "оккупационный" министр - сатрап ТАБАЧНИК!», - заявил руководитель исполкома общественной инициативы «Обновление страны» Роман ОРИЩЕНКО.

Представитель «ОС» убежден, что деятельность Д.ТАБАЧНИКА не дает возможностей Украине выйти на европейские стандарты получения образования.

«Такой человек не имеет права занимать ни одну государственную должность, а особенно министра образования. Отставка под давлением общества должна стать неминуемым уроком всем чиновникам, которые пытаются исповедовать не украинские, а собственные или чужие интересы», - добавил Р.ОРИЩЕНКО.

В Харькове акция «Вчера историк был против истории, сегодня - история против историка» должна была начаться в 16.00 у памятника Шевченко. Организаторы планировали провести перфоманс с участием студентов и известных украинских «исторических личностей», которые должны были "вынести приговор министру Табачнику за ложь, переписывание истории Украины, ксенофобские книги и прочее".

Однако проводить мероприятие активистам «ОС» милиция не позволила. Отказ мотивировали «несвоевременной» подачей заявки на проведение мероприятия.

В знак протеста участники акции сели на мостовую возле памятника Т. Г. Шевченко и начали аплодировать. Сотрудники милиции пригрозили, что будут предпринимать жесткие действия в отношении участников акции, если они не прекратят.

«Запрет нашей акции еще раз подтверждает то, что в Украине исчезает свобода слова. Если ничего не изменится, то вскоре нам, равно как и белорусам, могут запретить даже хлопать на улицах в ладоши», - прокомментировала события координатор «Обновление страны» в Харькове Елена Дюженко.