У Кернеса говорят, проблемы АТН - часть избирательной кампании Авакова

Конфликт вокруг харьковского телеканала АТН используется в пропагандистских целях.

Как сообщает Ура-информ, такое убеждение выразила заместитель Харьковского городского председателя по вопросам правового сопровождения Марина Стоматина. "Ведется уже предвыборная агитация. И не больше. И этот конфликт используется исключительно в пропагандистских целях ", - сказала Марина Стоматина.

"Ситуация вокруг телеканала, ее публичность и проблемы, связанные с этой телекомпанией, мы рассматриваем как начало предвыборной компании одного из основателей этого предприятия - Арсена Авакова", - заявила заместитель Харьковского городского председателя.

Она прибавила, что Аваков сегодня обеспечил трансляцию этого телеканала на передвижных телевизорах, установленных на автобусах с эмблемами благотворительного фонда Арсена Авакова.

Госпожа Стоматина объяснила, что в Харькове действует общество с ограниченной ответственностью "Телекомпания АТН", зарегистрированное в 2006 году. В 2007 году оно получило право работать на 7-ом метровом канале с объемом вещания 6 часов - с часа ночи до 7 утра. Эта телекомпания вела и новостийные выпуски, которые транслировались на других телеканалах. С 3 августа 2011 года телекомпания АТН прекратила свою деятельность в связи со временным ограничением введенным постановлением главного государственного санитарного врача Харькова в связи с отсутствием санитарного паспорта. При этом санитарный паспорт на радиорелейную станцию они должны были получить в 2007 году с момента введения в эксплуатацию указанного объекта. На протяжении четырех лет они его не получали. Когда этот факт был обнаружен, деятельность была приостановлена до получения санитарного паспорта.

"Городская власть никоим образом ни к выдаче санитарного паспорта, ни к приостановке деятельности компании отношения не имеет и считает, что и сейчас телекомпания, ее руководство имеет возможность получить все разрешительные документы и начать работать в обычном режиме" - заявила заместитель городского председателя Харькова.