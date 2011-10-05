Януковичу готовят встречу с руководством ЕС

Министерство иностранных дел Украины работает над организацией визита Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в Брюссель для достижения договоренностей относительно ключевых политических проблем соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Департамента политики и безопасности МИД Украины Василий ФИЛИПЧУК на круглом столе на тему: «Украина-ЕС: что дальше?», организованном Институтом Горшенина. (УНИАН: 30 сентября в Варшаве Президент Украины, глава Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ и председатель Совета Евросоюза Герман Ван РОМПЕЙ договорились встретиться в октябре в Брюсселе).

«Завершена работа на экспертном уровне, сейчас работа переходит постепенно на политический уровень, мы работаем над организацией визита Президента Украины в Брюссель, где он встретится с руководством ЕС и где должна быть окончательно достигнута договоренность по ключевым политическим проблемам, которые сегодня еще существуют относительно нашего соглашения», - сказал он.

По словам В.ФИЛИПЧУКА, для Украины «лакмусовой бумажкой» будет то, что именно найдет отражение в соглашении об ассоциации после завершения переговорного процесса.

«На протяжении октября месяца мы получим ответ на ряд тех вопросов, которые нас волнуют, относительно того, насколько соглашение будет отображать полностью те задания, ради которых мы начинали переговоры относительно этого соглашения», - добавил он.

В.ФИЛИПЧУК отметил, что на саммите «Восточного партнерства» в Варшаве удалось сделать шаг к решению одной из политических проблем соглашения об ассоциации, касающейся формулировки перспектив введения безвизового режима. «Впервые из языка, который используется в документах, под которыми стоит подпись ЕС, снято упоминание о долгосрочной перспективе введения безвизового режима», - сказал он.

В то же время В.ФИЛИПЧУК отметил, что, невзирая на все усилия поляков и других стран-партнеров в ЕС, не удалось преодолеть скептицизм, существующий относительно продолжения политики расширения ЕС и открытия европейской перспективы для других стран Европы, желающих быть в ЕС, в частности Украины и Молдовы, которые официально об этом заявили.

В.ФИЛИПЧУК также отметил, что в ЕС уже более 10 лет проходит дискуссия, должен ли ЕС расширяться на восток, или остановить свои границы на границах с Украиной и предложить Киеву привилегированное партнерство, но не членство в ЕС.

«Именно поэтому мы вели работу над соглашением об ассоциации, чтобы поставить точку в этой дискуссии и четко открыть перед Украиной и всем регионом новую перспективу того, что после выполнения всех критериев мы сможем стать частью общего европейского дома», - сказал дипломат.

По его словам, невзирая на то, что «Восточное партнерство» было скопировано с модели отношений, уже существующих между Украиной и ЕС, официальный Киев приветствовал этот проект, поскольку это шаг, который открывает не только для Украины, но и для стран Восточной Европы возможность иметь качественно новый уровень отношений с ЕС.