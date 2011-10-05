Нардепы дали «зеленый свет» законопроекту Януковича

Верховная Рада не включила в повестку дня ни одного законопроекта относительно декриминализации статей, по которым обвиняют бывшего премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО и бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, предложения о включении в рассмотрение этих документов не набрали в ВР достаточного количества голосов депутатов.

Так, за включение в повестку дня проекта закона «О внесении изменений в ст. 364 Уголовного кодекса Украины (относительно декриминализации ответственности отдельных служебных лиц), внесенного народным депутатом Вячеславом КИРИЛЕНКО, проголосовали всего 154 (при необходимых 226 – УНИАН) из 426 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Также ВР не включила в повестку дня проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины (относительно внедрения европейских стандартов в криминальной юстиции), внесенный народным депутатом Арсением ЯЦЕНЮКОМ. За включение проголосовали всего 160 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Также парламент не включил в повестку дня проект закона «О внесении изменения в ст. 6 Уголовно-процессуального кодекса Украины (относительно обстоятельств, которые исключают производство по уголовному делу), внесенный народным депутатом Геннадием МОСКАЛЕМ. За включение проголосовали всего 162 из 429 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В то же время парламент включил в повестку дня президентский законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно гуманизации ответственности и правонарушения в сфере хозяйственной деятельности)». За данное решение проголосовали 263 из 433 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. (Как известно, в данном законопроекте нет предложений относительно декриминализации тех статей, по которым обвиняют Ю.ТИМОШЕНКО и Ю.ЛУЦЕНКО).

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН отметил, что президентский законопроект относительно декриминализации экономических преступлений будет рассматриваться в сессионном зале завтра, 6 октября.

При этом в зале со стороны оппозиции было слышно недовольство, и В.ЛИТВИН отметил, что после рассмотрения в первом чтении необходимо будет «искать и находить компромисс».

Как сообщалось, после принятия законопроекта в первом чтении народные депутаты Украины имеют право вносить в него поправки. И уже парламент определяется, поддерживать эти поправки или нет.