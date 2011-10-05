Сколько земли продавать в одни руки?

Народный депутат Украины, председатель парламентской фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ сообщил, что сейчас в экспертных группах активно отрабатывается вопрос введения рынка земли. И пока не будет принято соответствующее законодательство - не будет отменен мораторий на продажу земли. Об этом А.ЕФРЕМОВ заявил, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Верховной Рады, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

«Сейчас в работе находится целый пакет документов по поводу введения рыночных операций с землей. До 1 января действует мораторий на продажу земли. Но если не будет принята соответствующая законодательная база, парламент продлит мораторий», - отметил политик.

А.ЕФРЕМОВ подчеркнул, что сегодня идет «тихая приватизация земли, когда определенные структуры в обход имеющейся законодательной базы имеют по 170-190 тыс. га земли».

«Позиция фракции Партии регионов по этому вопросу сейчас отрабатывается, работают экспертные группы. Есть два мнения. Одна группа людей говорит о том, чтобы разрешить продажу земли исключительно физическим лицам – гражданам Украины, в количестве земли до 2100 га. А вторая группа людей отстаивает точку зрения, что в одних руках фермера или частного лица может быть до 50 га земли. Вот по этим вопросам сейчас проходят соответствующие консультации», - сказал парламентарий.

Говоря об экспортных пошлинах на зерно, А.ЕФРЕМОВ сообщил, что этот вопрос рассматривается у премьер-министра Николая АЗАРОВА.

«Я думаю, что будет принято решение о том, чтобы пошлины на зерно были отменены», - подытожил он.