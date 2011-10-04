Янукович настаивает на принятии своего закона о выборах

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ настаивает на принятии нового демократического Закона «О выборах народных депутатов Украины».

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что сегодня по инициативе руководства Верховной Рады Украины и лидеров депутатских фракций состоялась рабочая встреча с Президентом Украины по поводу принятия нового Закона «О выборах народных депутатов Украины».

«До выборов остается чуть больше года, поэтому есть необходимость и возможность в своевременном принятии решения по законодательному обеспечению», – отметил председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН.

Во время встречи стороны заслушали информацию руководителя рабочей группы по подготовке нового избирательного закона министра юстиции Украины Александра ЛАВРИНОВИЧА относительно наработанного законопроекта.

«Рабочая группа хорошо поработала, наработан серьезный документ. Сегодня эта работа подходит к концу, и я принимаю предложение председателя Верховной Рады, чтобы дальнейшая работа над законопроектом шла в парламенте, и согласованный законопроект вносился лидерами депутатских фракций на рассмотрение Верховной Рады», – отметил В.ЯНУКОВИЧ.