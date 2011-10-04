Украинской власти объясняют: Москва уважает лишь сильных

Действия российской власти по поводу судебного запрета Объединения украинцев России являются публичным унижением Украины, и они требуют решительной реакции со стороны украинской власти, заявил заместитель председателя политсовета партии «Наша Украина», экс-министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Нашей Украины», так он прокомментировал решение Замоскворецкого суда Москвы, который поддержал позицию Министерства юстиции России по делу о ликвидации Объединения украинцев России и открыл дорогу к рассмотрению дела в Верховном суде РФ.

«Российская власть продолжает показательное уничтожение самых влиятельных организаций украинцев России. Следом за ликвидацией 27 января 2010 года по решению Верховного суда РФ Федеральной национально-культурной автономии украинцев России российская власть взялась за ликвидацию Объединения украинцев России», - подчекрул В.ОГРЫЗКО.

По его мнению, в этой ситуации для украинской власти делать вид, будто ничего не происходит, значит демонстрировать собственную слабость и несостоятельность. «Москва уважает лишь сильных и тех, кто не позволяет себя унижать», - сказал он.

В.ОГРЫЗКО убежден, что для Украины маркерами взаимоуважения и равноправия в отношениях с Россией является не только вопрос газа, флота или экспортных квот, но и защита прав наших соотечественников.

«Именно поэтому мы требуем от украинского Министерства иностранных дел и Президента Виктора ЯНУКОВИЧА адекватной и решительной реакции», - подчеркнул он.

В.ОГРЫЗКО считает, что Украина должна провести симметричную проверку на предмет соответствия законам Украины деятельности ряда пророссийских организаций, в частности, «Единого Отечества», «Русского движения Украины», «Русской общины Крыма», «Координационного совета русских организаций Таврии» и ряда других.

Кроме того, в подобной ситуации необходимо прекратить финансирование из госбюджета Украины пророссийские организации типа Лиги славянской молодежи, которые находятся под опекай известных чиновников украинского правительства.

«Только такие действия могут остудить рвение российской власти по тотальной зачистке украинских организаций в России», - подчеркнул В.ОГРЫЗКО.

Как сообщал УНИАН, 27 января 2010 года решением Верховного суда РФ была окончательно ликвидирована Федеральная национально-культурная автономия украинцев России (ФНКА УР), которая существовала с 27 марта 1998 года. Иск Минюста РФ базировался на жалобе активиста фонда «Родина» Н.ЖУРАВЛЕВА, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».

В начале 2011 года Министерство юстиции России обратилось в Верховный суд с просьбой ликвидировать Объединение украинцев России из-за несоблюдения положений действующего законодательства и собственного устава ОУР.

Позже Верховный суд РФ прекратил производство по ликвидации Объединения украинцев России и вернул дело в районный суд Москвы.

21 мая внеочередной VI съезд украинцев России избрали председателем ОУР Тараса ДУДКО.

1 октября стало известно, что Замоскворецкий суд Москвы поддержал Министерство юстиции РФ по делу о ликвидации Объединения украинцев России.

По словам адвоката ОУР Алима ЖГУЛЕВА, Минюст РФ обвиняет экс-сопредседателя ОУР Валерия СЕМЕНЕНКО в том, что он в период прекращения деятельности организации выступал в российских СМИ якобы от имени ОУР. Это и стало поводом для ликвидации организации. В частности, В.СЕМЕНЕНКО обвиняется в выступление от имени ОУР в программе «Свобода мысли» на «5-ом канале» (Санкт-Петербург) и в эфире радио «Свобода».

А.ЖГУЛЕВ отметил, что решение Замоскворецкого суда возобновляет рассмотрение вопроса о ликвидации ОУР по существу в Верховном Суде.

В то же время адвокат отметил, что решение Замоскворецкого суда будет обжаловано в Судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда.

Таким образом, по его словам, рассмотрение Верховным судом РФ дела о ликвидации начнется не раньше чем через 2-3 месяца.