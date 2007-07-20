Майор Мельниченко сделал себе пластическую операцию

Экс-охранник Леонида Кучмы, майор Николай Мельниченко сделал себе пластическую операцию. Как сообщили «Сегодня»источники в его ближайшем окружении, Николаю Мельниченко изменили форму носа. Медики выровняли ему сей орган, вживив специальные имплантанты. Операционное вмешательство было вынуждено и связано с состоянием здоровья майора. Корреспондент «Сегодня» во время встречи с Мельниченко увидел у него пластырь, наклеенный на весь нос и оттеки (синяки) под глазами. Сниматься майор отказался.

По словам Николая Мельниченко, операция также никоим образом не связана с изменением внешности в рамках программы защиты свидетелей. Он также опроверг информацию, появившеюся в СМИ о том, что операцию оплатила СБУ. Но от ответа, где именно ему делали операцию, и сколько она стоила, Мельниченко уклонился. Майор продолжает наблюдаться у медиков и проходит специальные реабилитационные процедуры.