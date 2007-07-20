Сегодня Ющенко проведет заседание СНБО

Сегодня в Крыму под председательством Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО состоится плановое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Как сообщает пресс-служба Президента, в ходе заседания планируется обсудить вопрос «О предложениях относительно финансового обеспечения выполнения мероприятий в сфере национальной безопасности и обороны для учета в проекте Закона Украины «О государственном бюджете Украины на 2008 год», «О ходе реализации Государственной программы реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса Украины на период до 2010 года», а также об отмене решения СНБОУ от 5 апреля этого года «Об общественно-политической ситуации и безотлагательных мерах по обеспечению конституционных прав граждан Украины» как утратившего актуальность с изданием Указа главы государства от 4 июля №593 «Об обеспечении реализации избирательных прав граждан Украины, законности, прозрачности и открытости избирательного процесса на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины».

Также СНБО планирует заслушать информацию правительства относительно ликвидации аварии, произошедшей 16 июля во Львовской области во время движения грузового поезда и приведшей к вытеканию и возгоранию фосфора.

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