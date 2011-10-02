Возмещения ущерба с Тимошенко будут требовать в любом случае?

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО отмечает, что даже в случае декриминализации статьи, по которой судят экс-премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО, с повестки дня не будет снят вопрос о возмещении нанесенного ею вреда в размере более 1,5 млрд. дол.

Об этом министр заявил в интервью «5 каналу» в субботу.

По словам К.ГРИЩЕНКО, парламент должен взвешенно подойти к тому, какие именно нормы могут быть вынесены за пределы криминализации. "Что именно будет вынесено за пределы уголовной ответственности, должно быть очень взвешенным решением и не должно, по моему личному мнению, не быть привязано к конкретному делу (делу ТИМОШЕНКО - УНИАН)", - сказал он.

При этом он отметил, что даже если статья, по которой судят Ю.ТИМОШЕНКО, будет декриминализована, встанет другой вопрос. "Будет возникать вопрос о другой стороне дела - о компенсации убытков", - сказал он. По словам К.ГРИЩЕНКО, общество будет интересоваться, каким образом будут решаться финансовые аспекты.