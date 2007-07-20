Если бы выборы состоялись сегодня (опрос)

Если бы досрочные выборы состоялись в следующее воскресенье, то трехпроцентный барьер преодолели бы Партия регионов (35,2%), Блок Юлии Тимошенко (19,4%), блок «Наша Украина - Украинская правица» (15,2%) (блок Юрия ЛУЦЕНКО «Народная самооборона» в опросе фигурировал отдельно и набрал 2%) и Коммунистическая партия Украины (4,6%).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель фирмы «Юкрейниан социолоджи сервис», заведующий отдела Института социологии НАН Украины Александр ВИШНЯК сегодня на пресс-конференции в Киеве, представляя результаты социологического исследования «Парламентские выборы-2007 в Украине: кого и почему выбирают?».

«По сути, БЮТ и «Наша Украина» с одной стороны, и Партия регионов и Компартия Украины, с другой стороны, с учетом возможного формирования коалиций, имеют практически одинаковые позиции на старте кампании. Разница между голосами, отданными за «БЮТ и «Нашу Украину» и голосами за Партию регионов и КПУ в сумме находится в пределах статистической погрешности», - сказал А.ВИШНЯК.

При этом социолог обратил внимание на тот факт, что когда Ю.ЛУЦЕНКО заявлял о самостоятельном участии в выборах, его блок набирал 4,5%. «После того, как было объявлено о присоединении «Народной самообороны» в мегаблок, симпатии избирателей перешли к другим силам», - добавил он.

Согласно результатам исследования, Блок Владимира ЛИТВИНА, Прогрессивно-социалистическая партия Украины и Социалистическая партия Украины набирают по 1,5% голосов. Против всех проголосовали бы 2,8% и еще 15% респондентов не определились со своим выбором.

Социологическое исследование «Парламентские выборы-2007 в Украине: кого и почему выбирают?» проводили фонд «Демократические инициативы» совместно с фирмой «Юкрейниан социолоджи сервис» по заказу Freedom House при финансовой поддержке USAID. Исследование проводилось с 20 июня по 6 июля 2007 года при участии 2011 респондентов в возрасте старше 18 лет. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.