Донецкая прокуратура будет бороться со статусом русского языка

Прокурор Донецкой области Алексей БАГАНЕЦ подаст административный иск в суд на решение областного совета о придании русскому языку на территории области статуса регионального.

Как сообщил УНИАН, об этом А.БАГАНЕЦ заявил сегодня на брифинге в Донецке.

"После поступления решения сессии облсовета в прокуратуру, сразу заявим административный иск в суд. Протестов на это решение вносить не будем, это порядок долгий, чтобы добиться восстановления нарушенных прав. Мы сразу заявим административный иск в суд", - сказал А. БАГАНЕЦ.

Он обратил внимание журналистов, что на сегодня решение сессии облсовета с мокрой печатью в прокуратуру еще не передано, и он пока может говорить лишь о проекте решения сессии облсовета.

"Однозначно заявляю, что это решение сессии областного совета противоречит требованиям действующего законодательства и подлежит обжалованию", - подчеркнул А.БАГАНЕЦ.

По его словам, согласно статьи 10 Конституции Украины, государственным языком в Украине является украинский язык, и принимать решения о статусе языка облсовет не имеет законных полномочий.

"Решение облсовета не отвечает требованиям Конституции и законов Украины. Чтобы реализовать свое желание, политическим силам, которые входят в областной совет, нужно сделать два шага - добиться через Верховную Раду Украины внесения изменений в Конституцию, а также принять новый закон о языках, - считает А.БАГАНЕЦ. При этом он посетовал, что проект решения сессии до ее начала ему не предоставили, из-за чего он не имел возможности заранее с ним ознакомиться.

Он также отметил, что "ни Президент, ни генеральный прокурор мне указаний относительно необходимости опротестовывать решение сессии по русскому языку не давали".

"И мне таких указаний давать не нужно, потому что это моя обязанность по закону", - заключил А.БАГАНЕЦ.

Как сообщал УНИАН, 6 марта за предоставление русскому языку статуса регионального в Харькове проголосовали депутаты Харьковского городского совета.

25 и 26 апреля Луганский областной совет и Севастопольский горсовет, соответственно, приняли решения о предоставлении русскому языку статуса регионального, соответственно, в области и городе.

18 мая сессия Донецкого областного совета приняла решение о предоставлении русскому языку на территории области статуса регионального.

Прокуроры Луганской, Харьковской областей и Севастополя опротестовали решения о признании русского языка региональным.