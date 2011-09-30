Теленовости остаются аполитичными и развлекательными (исследование)

На фоне возрастающей политизации общества новости остаются беспрецедентно аполитичными и развлекательными.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, представленные на пресс-конференции заведующей отделом массовой коммуникации Института социологии НАН Украины Наталией КОСТЕНКО.

«В политическом сезоне 2011 года новости оказываются как бы менее чувствительными к политическим событиям, доля политических новостей в Украине значительно ниже по сравнению с предыдущими периодами»,- сказала Н.КОСТЕНКО. По ее словам, в среднем только каждое пятое сообщение относится к политике.

Согласно результатам исследования, все ведущие телеканалы Украины, как и раньше, уделяли внимание правящей коалиции, не придерживаясь баланса в освещении других политических сил и их позиций (64% власти против 26% оппозиции и 10% других политиков). Наименее сбалансированное распределение внимания и синхронов наблюдалось на Первом Национальном, наиболее сбалансированное - на Новом канале, СТБ, ТРК Украина. В целом, 76% синхрона имеют представители власти, 14% оппозиция, 19% - другие политики. Прямая речь представителей власти и правящей коалиции на Первом Национальном составляла 98%. Доля синхрона Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и премьер-министра Николая АЗАРОВА составила 30%, синхрон Президента наибольший на Первом Национальном канале и Интере.

Всего 20% сообщений в новостях телеканалов были с несколькими точками зрения. Больше всего таких сообщений на СТБ, меньше всего на УТ-1.

Конфликтный контекст обсуждения событий составил 44%, причем лидером бесконфликтности стал Первый Национальный, где конфликтный контекст присутствует только в 28% сообщений.

Результаты исследования показали, что чаще всего темой политических новостей становится внутренняя политика, деятельность органов власти (37%), социальная сфера (30%), здоровье (18%), международная политика (18%). О преступности в начале сентября телезрители чаще информировались (14%), чем про экономику и финансы (11%).

По словам Н.КОСТЕНКО, по результатам исследования можно сделать вывод, что ведущие каналы телевидения в новостях прайм-тайма формируют картину мира, где значительно больше внимания уделяется развлечениям, власти и ее действиям, криминалу и катастрофам.

Так, в сентябре как и в продолжение всего года, в новостях доминируют культурные события и разнообразные шоу, сообщения о криминале и разного рода катастрофах. Про деятельность Президента говорилось меньше (3%), чем о деле Юлии ТИМОШЕНКО и газовую проблему (по 5%).

Также результаты исследования свидетельствуют о том, что на всех телеканалах, кроме «1+1», увеличилось количество комментариев со стороны простых граждан, которые значительно превышают комментарии политиков и экспертов.

Исследование показало, что особенно далекими от стандартов остаются новости Первого Национального.

Исследование проводилось Академией Украинской прессы при участии ученых Института социологии НАН Украины методом контент-анализа новостей прайм-тайма семи ведущих украинских телеканалов – «Интера», «1+1», Нового канала, ТРК Украина, СТБ, ICTV и Первого Национального.