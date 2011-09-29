Тимошенко: Премьер в туалете пишет на туалетной бумаге - это уже не поручение?

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает абсурдом заявление представителей государственного обвинения о том, что поручение должностным лицам НАК «Нафтогаз Украины» на подписание в 2009 году газовых контрактов с Россией она должна была написать исключительно на бланке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом подсудимая заявила во время дебатов в Печерском райсуде Киева.

«Мне хотят дать 7 лет за то, что я свое поручение не на бланке написала», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что по этой аналогии премьер-министру нельзя давать устные поручения подчиненным. «А если, простите, экстренная ситуация, и премьер-министр находится в туалете и пишет на туалетной бумаге, это что уже не поручение?», - спросила она.

Во время своей речи Ю.ТИМОШЕНКО также сделала замечание прокурорам, которые не слушали ее. Она несколько раз щелкнула пальцами в воздухе, таким образом привлекая внимание прокуроров.

«Я понимаю, что вам неинтересно, но послушайте», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.