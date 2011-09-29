Муж и дочь Тимошенко не будут участвовать в дебатах

В Печерском районном суде Киева продолжаются прения по делу по обвинению экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в превышении полномочий во время заключения газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, в данное время с докладом выступает защитник Ю.ТИМОШЕНКО Николай СИРЫЙ.

Вчера в прениях принимали участие адвокаты Юрий СУХОВ и Александр ПЛАХОТНЮК.

Н.СИРЫЙ сообщил, что два других защитника Ю.ТИМОШЕНКО – ее муж Александр ТИМОШЕНКО и дочь Евгения КАРР - не будут принимать участие в прениях.

После выступления Н.СИРОГО в прениях примет участие сама Ю.ТИМОШЕНКО.

В заседании Печерского райсуда принимают участие народные депутаты, представители дипломатических учреждений, журналисты, а также лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК.