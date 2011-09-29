Турчинов: закон о декриминализации нужен только окружению Януковича

Внесенный Президентом в Верховную Раду законопроект о декриминализации экономических преступлений не касается дела экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО, а направлен исключительно для избежания ответственности окружения Президента Виктора ЯНУКОВИЧА.

Об этом журналистам заявил первый заместитель председателя партии «Батькивщина» Александр ТУРЧИНОВ.

Он подчеркнул, что во время последних международных встреч, когда Президенту В.ЯНУКОВИЧУ задавали вопросы относительно политических преследований лидеров оппозиции, в частности Юлии ТИМОШЕНКО, он рассказывал, что власти хотят выйти из этой ситуации путем декриминализации статьи, которая инкриминируется Ю.ТИМОШЕНКО.

А.ТУРЧИНОВ добавил, что вчера Президентом был внесен законопроект о декриминализации экономических преступлений.

«Они так и не смогли инкриминировать Юлии Владимировне ни одного экономического преступления. И статьи, которые хочет декриминализировать Президент, касаются исключительного его окружения, которое занимается контрабандой, хищением бюджетных средств и тому подобное, и никакого отношения к делу ТИМОШЕНКО это не имеет», - заявил А.ТУРЧИНОВ.

Он убежден, что авторы соответствующего законопроекта беспокоятся о своем будущем, «чтобы не отвечать в суде перед законом за свои экономические преступления».

«Юлия ТИМОШЕНКО не совершала ни одного преступления, а те должностные правонарушения, которые ей пытаются инкриминировать в этом позорном процессе, базируются исключительно на фальшивых документах, экспертизах и свидетельствах», - резюмировал А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщалось, внесенным Президентом законопроектом о "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (о гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности) предлагается за совершение преступлений в хозяйственной сфере вместо наказания в виде лишения свободы ввести санкцию в виде штрафа. Штраф может быть заменен судом на другое наказание только в случае его неуплаты в срок, установленный судебным решением.

Так, предлагается отменить уголовную ответственность по 18 статьям Уголовного кодекса. В частности, речь идет о ст. 202 (нарушение порядка хозяйственной деятельности и деятельности по предоставлению финансовых услуг), ст. 203 (запрещенные виды хозяйственной деятельности), ст. 207 (уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте), ст. 208 (незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов, нарушение сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней, подделка знаков почтовой оплаты, незаконное изготовление или использование государственного клейма).

Также предусматривается отмена уголовной ответственности по ст. 218 (фиктивное банкротство), ст. 220 (сокрытие устойчивой финансовой несостоятельности), ст. 221 (незаконные действия в случае банкротства), ст. 223 (размещение ценных бумаг без регистрации их выпуска), ст. 225 (обман покупателей и заказчиков), ст. 226 (фальсификация средств измерения), ст. 228 (принуждение к антиконкурентным согласованным действиям), ст. 234 (незаконные действия относительно приватизационных ценных бумаг), ст. 235 (действия с государственным имуществом).

За совершение вышеуказанных правонарушений законопроектом устанавливается административная ответственность в виде наложения штрафов.

Также законопроектом предлагается установить, что взятие под стражу не может быть применено к ранее несудимому лицу, которое подозревается или обвиняется в совершении преступления, по которому предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет, за исключением случаев, когда оно скрывается от органов следствия или препятствует расследованию дела.